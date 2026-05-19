Minić: Gasovod "Istočna interkonekcija" je nacionalni projekat

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Republika Srpska ne odustaje od gasovoda "Istočna interkonekcija", koji je nacionalni projekat, te nazvao spekulacijama tvrdnje da je došlo do prekida tog projekta.

Minić je istakao da Republika Srpska ima odličnu saradnju sa novom američkom administracijom, kao i sa Rusijom.

"Kada je riječ o Istočnoj interkonekciji to je nacionalni projekat i naravno da nismo odustali od toga", rekao je Minić tokom rasprave u Narodnoj skupštini o Prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad i auto-puta Glamočani – Banjaluka – Mliništa.

Kada je riječ o izgradnji auto-puteva, Minić je rekao da će u narednom periodu biti vidljivo kakve će sve investicije Republika Srpska imati.

"Vidjećete uskoro kakve ćemo investicije imati i kakve će nove tehnologije biti primijenjene", rekao je Minić.

On smatra da nemaju veze sa pameću tvrdnje pojedinih predstavnika opozicije da je za neotvaranje novog mosta u Gradišci kriv SNSD.

"Dobro znamo ko koči puštanje u rad tog mosta, dok pojedinci iz opozicije to stavljaju SNSD-u na teret. Izgleda da smo krenuli sa preuranjenom izbornom kampanjom", rekao je Minić.

On smatra neprihvatljivim i da za sve projekte koje je vlast uradila, predstavnici opozicije tvrde da je to njihova zasluga, ako ih smatraju dobrim.

"Pričate o materinskom dodatku koji smo već stavili u plan razvoja Republike Srpske. Tako sve ono što se uradi, a vama se sviđa, vi izađete i kažete `to je zahvaljujući nama`", rekao je Minić, prenosi Srna.