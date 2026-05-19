Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sletio je u Peking u okviru svoje državne posjete Kini, prenose RIA Novosti.

Ruskog predsjednika, kako je najavljeno, dočekaće ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji uz počasnu stražu i svečani protokol.

Prema programu, Putin bi nakon svečanog dočeka trebalo da se uputi u rezidenciju za počasne goste.

Šef ruske države će, na poziv kineskog lidera Si Đinpinga, boraviti u zvaničnoj posjeti Kini od 19. do 20. maja, povodom obilježavanja 25. godišnjice Sporazuma o prijateljstvu i saradnji, izjavio je ranije Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika.

Hronika Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

U ruskoj delegaciji je osam ministara, uključujući i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Osim toga, u sastavu delegacije je i pet potpredsjednika vlade. Administraciju predsjednika predstavlja sam Ušakov, portparol predsjednika Dmitrij Peskov i zamjenik šefa kabineta ruskog predsednika Maksim Oreškin. U delegaciji je takođe niz predstavnika ruskih kompanija, kako državnih, tako i privatnih, prenosi RT Balkan.