Drama u Njemačkoj: Zgrada nestala u sekundi, strahuje se da ima zatrpanih

Spasilačke ekipe cijele noći tragale su za nestalim osobama nakon što se u njemačkom gradu Gerlicu, blizu granice sa Poljskom, srušila stambena zgrada za koju se sumnja da je uništena u snažnoj eksploziji gasa.

Policija je saopštila da su najmanje tri osobe nestale, dok su ekipe na terenu morale da rade pod posebnim mjerama opreza zbog opasnosti od novog curenja gasa.

Ruševine pretražuju ručno i bagerima

Nakon što psi tragači nisu uspjeli da lociraju zatrpane osobe, spasioci su počeli da uklanjaju ogromne količine šuta koristeći bagere, ali i ručno, kako ne bi ugrozili moguće preživjele.

❗Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz werden weiterhin drei Menschen vermisst. Zwei der ursprünglich fünf Vermissten seien kurz nach Mitternacht aufgetaucht, ihnen gehe es gut, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. pic.twitter.com/VWAshpJZKp — Arbeitsbreak (@Arbeitsbreak) May 19, 2026

Prvobitno se strahovalo da je pod ruševinama ostalo čak pet osoba, ali je policija kasnije saopštila da taj broj ipak nije tačan.

„Vidio sam samo gomilu ruševina“

Potresnu ispovijest dao je muškarac koji je strahovao da su mu žena i rođak zatrpani nakon urušavanja.

Kako je ispričao, tog dana stigli su na odmor u iznajmljeni apartman.

Dok je bio u obližnjem supermarketu, začuo je snažnu eksploziju.

"Kada sam se vratio, više nije bilo zgrade. Vidio sam samo ogromnu gomilu ruševina", rekao je on njemačkim medijima.

Srušena istorijska zgrada

Prema informacijama policije, urušena zgrada izgrađena je u starom vilhelminovskom stilu i u njoj su se nalazili apartmani za odmor i stanovi za iznajmljivanje.

Building Collapse — Görlitz, Germany

Rescue teams in eastern Germany searched Tuesday morning for 3 people who were missing after a building collapsed in the eastern city of Görlitz near the Polish border. May 19https://t.co/SCUaQ95hXL pic.twitter.com/8bw7wrQ9FL — Zetatalk with Manatat (@ZetatalkMW) May 19, 2026

Gerlic, grad sa oko 57.000 stanovnika, poznat je po očuvanom starom jezgru koje često služi kao lokacija za snimanje međunarodnih filmova i serija.

Strah od novih urušavanja

Zbog mogućnosti dodatnog curenja gasa i nestabilnosti konstrukcije, spasilačke ekipe rade veoma oprezno.

Policija je blokirala šire područje oko mjesta nesreće, dok istraga o tačnom uzroku eksplozije i dalje traje., prenosi Alo.