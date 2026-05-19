Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

Bez struje će sutra u Banjaluci biti više ulica i naselja, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Električnu energiju od devet do 14 časova neće imati dijelovi naselja: Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac.

"Bez električne energije od 10.30 do 12 časova ostaju i dijelovi naselja: Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare", saopštili su iz Elektrokrajine.

Od devet do 11 časova struju neće imati ni dijelovi ulica Isidore Sekulić, Kozarska i Stojana Novakovića

"Struju od 11.30 do 13.30 časova neće imati ni dio ulice: Braće Pišteljića, a od devet do 14 časova dijelovi ulica: Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Karađorđeva i Milana Stevilovića", naveli su oni.