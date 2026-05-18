Dok se Banjaluka šminka, građani se guše u komunalnim problemima

Novi izgled Trga Krajine i Gospodske ulice gradonačelnik Banjaluke predstavio je kao korak ka modernijem i ljepšem centru grada. Dok jedni pozdravljaju uređenje, drugi poručuju da Banjaluka polako gubi svoj prepoznatljivi duh.

Prioritet bi, poručuju Banjalučani gradonačelniku, trebalo da budu infrastrukturni problemi koji godinama muče građane.

Futuristički trg, novo popločanje i vizueli koji podsjećaju na evropske metropole – tako bi, prema predstavljenom projektu, trebalo da izgleda centar Banjaluke. Gradonačelnik poručuje da je cilj da grad dobije novu razglednicu. Dio građana pita: da li Banjaluka u tom procesu gubi svoj prepoznatljivi duh? Dok na društvenim mrežama neki upućuju ozbiljne kritike, neki su se i našalili.

"Šta nam radite od grada? Nismo i nećemo da budemo kao ostali", "Izvini, molim te, šta bi s onom pričom da će biti javne rasprave, mišljenja građana itd.", "Nije grad samo centar, prođite malo po naseljima, i gradskim i prigradskim, da vidite stanje grada", neka su od mišljenja građana.

Građani upozoravaju da je mnogo važnije riješiti svakodnevne probleme – rupe na ulicama, kanalizaciju, smeće i infrastrukturu u naseljima. Projekat je već predstavljen odbornicima Skupštine grada.

"Tada smo u razgovoru vrlo jasno rekli da na prvu ruku nismo protiv toga, ali upravo građani treba da budu ti koji će odlučiti da li je to prihvatljivo za njih. Naravno, možemo estetski da govorimo – da li se nekome nešto sviđa, ali to će da promijeni sam izgled grada i svakako moramo da čujemo građane", jasan je odbornik u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Arhitekte i urbanisti upozoravaju da modernizacija ne smije značiti brisanje identiteta grada. Profesorica Brankica Milojević podsjeća da Banjaluka nema usvojen urbanistički plan i da se važne odluke donose bez šire stručne i javne rasprave, te da je stručni tim koji se trenutno bavi ovim pitanjima veoma uska grupa ljudi. Poručuje da grad mora da se razvija u skladu sa duhom mjesta i nasljeđem koje su stvarale prethodne generacije.

"Taj posao se radi na jedan potpuno netransparentan način u koji nisu uključeni, prije svega, građani sa stanovišta participacije i njihovih ideja i osjećaja za urbani kulturni identitet ovoga grada. Nije uključena stručna javnost", istakla je profesorica na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Brankica Milojević.

Iz Gradske uprave najavljuju i rekonstrukciju parka „Petar Kočić“, prostora kod Narodnog pozorišta Republike Srpske i Trga srpskih junaka. Na kritike građana gradonačelnik odgovara – o ukusima se ne raspravlja.

"Mi smo dali javnosti da kaže svoje mišljenje. Imali ste mišljenje i za hotel 'Palas'. Znači, šta god da se radi, ja nisam vidio nijedan projekat... ali onda poslije ljudi, kroz vrijeme, možda sagledaju i kvalitet svega toga što je urađeno", tvrdi gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Stručnjaci podsjećaju da je Banjaluka još 2019. godine raspisala međunarodni konkurs za uređenje javnih prostora centra grada, na koji je stiglo više od 30 radova iz cijelog svijeta. Taj konkurs nije preuzet niti prihvaćen od strane nove gradske vlasti. Novi projekat, koji uključuje Gospodsku ulicu, prostor oko Narodnog pozorišta, Muzeja i parka „Petar Kočić“, trebalo bi da košta oko 15 miliona maraka.