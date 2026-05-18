Ukoliko želi da pregovara sa Rusijom, Evropska unija mora da prestane sa rusofobijom, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

Ona je rekla za "Komsomoljsku pravdu" da nije problem u figuri koja bi potencijalno predstavljala Evropu u pregovorima sa Moskvom.

"Poenta je u tome da Evropska unija mora da preduzme konkretne korake i da prestane da sponzoriše terorizam, odustane od rusofobije i pokaže volju za mirom. To treba učiniti u praktičnom smislu, a ne u njihovom omiljenom obliku besmislenog brbljanja", objasnila je Zaharova.

Republika Srpska Minić: 100 godina "Borca" veliki jubilej za Banjaluku i Republiku Srpsku

"Politiko" je ranije objavio, pozivajući se na izvore, da šefica evropske diplomatije Kaja Kalas neće moći da predstavlja Evropsku uniju u eventualnim pregovorima sa Rusijom o Ukrajini zbog svog antiruskog stava.

"Kalas je očigledan kandidat. Čak je faktički nagovijestila svoju spremnost. Međutim, prema riječima troje diplomata EU, njen oštar antiruski stav će dovesti do momentalnog 'ne' od Moskve", prenio je "Politiko".

Kaja Kalas je prethodno izjavila da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Evropske unije u budućim razgovorima sa Rusijom. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio.

Finski predsjednik Aleksandar Stub je nedavno rekao da su "evropski lideri raspravljali o tome ko će predstavljati Evropu, ali da odluka još nije donesena". Stub je poručio da je "vrijeme da se počne razgovarati sa Rusijom". prenosi RT Balkan.