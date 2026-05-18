Logo
Large banner

Zaharova poslala poruku Briselu: Prestanite sa rusofobijom pa da pregovaramo

Autor:

ATV
18.05.2026 22:51

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Ukoliko želi da pregovara sa Rusijom, Evropska unija mora da prestane sa rusofobijom, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

Ona je rekla za "Komsomoljsku pravdu" da nije problem u figuri koja bi potencijalno predstavljala Evropu u pregovorima sa Moskvom.

"Poenta je u tome da Evropska unija mora da preduzme konkretne korake i da prestane da sponzoriše terorizam, odustane od rusofobije i pokaže volju za mirom. To treba učiniti u praktičnom smislu, a ne u njihovom omiljenom obliku besmislenog brbljanja", objasnila je Zaharova.

Свечана академија поводом 100 година ФК 'Борац'

Republika Srpska

Minić: 100 godina "Borca" veliki jubilej za Banjaluku i Republiku Srpsku

"Politiko" je ranije objavio, pozivajući se na izvore, da šefica evropske diplomatije Kaja Kalas neće moći da predstavlja Evropsku uniju u eventualnim pregovorima sa Rusijom o Ukrajini zbog svog antiruskog stava.

"Kalas je očigledan kandidat. Čak je faktički nagovijestila svoju spremnost. Međutim, prema riječima troje diplomata EU, njen oštar antiruski stav će dovesti do momentalnog 'ne' od Moskve", prenio je "Politiko".

Kaja Kalas je prethodno izjavila da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Evropske unije u budućim razgovorima sa Rusijom. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio.

Finski predsjednik Aleksandar Stub je nedavno rekao da su "evropski lideri raspravljali o tome ko će predstavljati Evropu, ali da odluka još nije donesena". Stub je poručio da je "vrijeme da se počne razgovarati sa Rusijom". prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Brisel

Kaja Kalas

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нафта

Ekonomija

Cijene nafte ponovo rastu

2 h

0
Љубавни пар

Ljubav i seks

S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

2 h

0
Свечана академија поводом 100 година ФК 'Борац'

Republika Srpska

Minić: 100 godina "Borca" veliki jubilej za Banjaluku i Republiku Srpsku

2 h

3
Вода у чаши

Savjeti

Obratite pažnju na unos tečnosti: Evo koliko vode je potrebno za mršavljenje i bolji metabolizam

2 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Svijet

Uhapšen u Španiji, robijao u Italiji, pa deportovan u BiH

2 h

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

Američka mornarica preusmjerila 85 brodova iz Ormuskog moreuza

2 h

0
Полиција на улици након пуцњаве у џамији у Сан Дијегу.

Svijet

Pucnjava u džamiji u San Dijegu: Ima mrtvih i ranjenih

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.

Svijet

Tramp: Odložen planirani napad na Iran

3 h

0

  • Najnovije

23

13

Arsenal na pobjedu od titule – gol dovoljan protiv Barnlija

22

56

Radnik iz BiH kažnjen zbog egzibicionizma: Pogrešno protumačio signale poslodavke

22

51

Zaharova poslala poruku Briselu: Prestanite sa rusofobijom pa da pregovaramo

22

49

Cijene nafte ponovo rastu

22

46

S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner