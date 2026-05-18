S koliko ljudi ste spavali? Evo šta vaša seksualna prošlost govori o vama

18.05.2026 22:46

Љубавни пар
Foto: Pexels/Lais Queiroz

Pitanje koje mnogima zadaje nelagodu – "Koliko si dosad imao ili imala seksualnih partnera?", ponovno je u fokusu zahvaljujući novom istraživanju koje je donijelo zanimljive, pa i pomalo iznenađujuće uvide.

Dok većina ljudi automatski pretpostavi da veliki broj prethodnih partnera negativno utiče na šanse za ozbiljnu vezu, naučnici sa Univerziteta Swansea otkrili su da je ključan jedan potpuno drugačiji faktor – vremenski kontekst.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Scientific Reports, otkriva da broj seksualnih partnera nije toliko presudan koliko vrijeme kada su se ti susreti dogodili. Drugim riječima, neko ko je imao 12 partnera prije deset godina može da se percipira kao poželjniji dugoročni partner nego osoba s istim brojem, ali s iskustvima koja su se dogodila nedavno.

"Prethodne studije pokazivale su da su ljudi skloni izbjegavanju ozbiljnih veza s osobama koje su imale velik broj seksualnih partnera", objašnjava dr Endru G. Tomas, glavni autor studije i dodaje: "Ali, ova studija otkriva da taj efekat slabi ako se većina tih odnosa dogodila u prošlosti".

Za potrebe istraživanja, tim je anketirao više od 5.000 ljudi iz 11 zemalja. Učesnicima su prikazani vizuelni prikazi – vremenske crte koje pokazuju broj i vremenski razmak seksualnih susreta potencijalnih partnera. Zatim su ih upitali koliko su voljni s takvom osobom da uđu u ozbiljnu vezu. Rezultat? Ljudi su bili manje spremni za vezu s osobom koja je imala mnogo partnera, ali su bili znatno otvoreniji ako su ti susreti bili udaljeni u vremenu i ako je tempo novih partnera s godinama usporio.

"Rezultati pokazuju izostanak dvostrukih seksualnih standarda", ističe dr Tomas.

Dodaje da i muškarci i žene sličnim očima gledaju na seksualnu istoriju potencijalnih partnera.

Ovi rezultati dolaze kao odgovor na sve češće osuđivanje i moralizovanje koje se može vid‌jeti na društvenim mrežama.

"Onlajn diskusije često su vrlo oštre kada se govori o tuđem seksualnom životu, naročito kad je riječ o ženama. Ali na individualnom nivou, ljudi su zapravo mnogo popustljiviji, naročito kada vide da se nečije ponašanje kroz godine promijenilo”, zaključuje dr Tomas.

Drugim riječima, vaša prošlost vas ne definiše – pogotovo ako ste pokazali rast, zrelost i promjenu. A to je poruka koju bi moderni odnosi i te kako trebalo da uzmu u obzir, prenosi Superžena.

