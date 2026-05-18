Ovo je najgora stvar koju možete da uradite nakon raskida

Raskid nikada nije lak, bez obzira na godine, iskustvo ili broj prethodnih veza. Ali ovu stvar morate da znate.

Srce ne prati logiku, pa čak i kada je kraj bio očekivan, emocije znaju da zabole više nego što se priznaje. Ipak, stručnjaci tvrde da postoji jedna greška koja period oporavka čini još težim i mnogi je nesvjesno prave.

Najopasnija stvar posle raskida veze nije izlazak, nije previše serija u krevetu, nije čak ni impulsivna poruka bivšem partneru. Najveći problem je način na koji osoba počinje da razgovara sama sa sobom.

Kada krenu misli poput "nisam dovoljno dobra", "sa mnom nešto nije u redu", "nikada neću naći nekog boljeg", tada bol dobija novu dimenziju. Umjesto da se oporavlja, samopouzdanje počinje da pada, a tuga traje mnogo duže.

Psiholozi ističu da je poslije raskida najvažnije vratiti fokus na sebe. To znači kvalitetan san, redovne obroke, kretanje, male rituale koji vraćaju osjećaj stabilnosti i ljude uz koje postoji sigurnost. Upravo tada nježnost prema sebi postaje važnija nego ikada.

Nije trenutak za kažnjavanje, već za njegu. Umjesto kritike, potrebne su rečenice podrške. Umjesto izolacije, razgovor sa bliskim osobama. Umjesto pitanja "zašto se ovo desilo meni", korisnije je pitati "šta sada mogu da uradim za sebe".

Raskid ne određuje vrijednost osobe. On je kraj jednog poglavlja, ne cijele priče. A način na koji se neko ophodi prema sebi nakon toga često određuje koliko brzo dolazi novi početak.

(Ženski magazin)