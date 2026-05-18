Dodajte jedan sastojak u šampon i spriječite opadanje kose

18.05.2026 16:50

Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Opadanje kose nije samo estetski problem, već i ozbiljan psihološki udarac. Zaboravite skupe i često neefikasne preparate, jer stručnjaci sve više pažnje posvećuju prirodnim sastojcima poput ruzmarina, za koji postoje dokazi da može pomoći u usporavanju prorjeđivanja kose i podstaći njen rast.

Industrija njege kose vrijedi milijarde, ali mnogi proizvodi protiv opadanja kose često ne daju očekivane rezultate. Kada poslije svakog pranja u slivniku ostanu pramenovi kose, lako je uhvatiti paniku.

U takvim situacijama ljudi često posežu za raznim kućnim metodama ili skupim šamponima koji uglavnom sadrže agresivne deterdžente i malo aktivnih sastojaka.

Stručnjaci navode da je za stimulaciju folikula dlake važna dobra cirkulacija krvi u tjemenu, odnosno bolji dotok kiseonika i hranljivih materija do korijena dlake.

Pravilna upotreba ruzmarina podrazumijeva da se u količinu šampona za jedno pranje dodaju tri do pet kapi 100 odsto eteričnog ulja ruzmarina. Smjesu treba promiješati i odmah nanijeti na vlažno tjeme.

Šampon ne treba odmah isprati. Preporučuje se nježno masiranje tjemena vrhovima prstiju najmanje tri minuta kako bi aktivni sastojci imali vremena da djeluju.

Blaga masaža dodatno podstiče cirkulaciju i poboljšava prokrvljenost kože glave. Nakon toga pjenu treba ostaviti još nekoliko minuta prije ispiranja mlakom vodom, jer vrela voda može dodatno isušiti kožu i oštetiti korijen dlake.

Za zdravu i sjajnu kosu važno je zapamtiti da se šampon nanosi samo na tjeme, dok se dužina kose čisti pjenom koja se sliva tokom ispiranja, prenosi BL portal.

Na krajeve kose preporučuje se nanošenje regeneratora ili maski sa sastojcima poput pantenola ili arganovog ulja, koji pomažu zatvaranju kutikule dlake i daju kosi sjaj.

Stručnjaci naglašavaju da su strpljenje i dosljednost ključni, jer je rast kose biološki proces koji zahtijeva vrijeme i pravilnu njegu.

