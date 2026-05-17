Uz ove jednostavne trikove palačinci vam više nikada neće biti suhi i žilavi: Isprobajte ih

Ako želite da pripremite palačinke koje su mekane, lagane i prozračne, a pritom ne pucaju tokom pečenja, postoje jednostavani trikovi koji mogu napraviti veliku razliku u konačnom rezultatu.

Tajna se nalazi u odvajanju bjelanjaka od žumanjaka. Žumanjci se prvo pomiješaju s ostalim tečnim sastojcima, dok se bjelanjci posebno mute dok ne postanu čvrsti i pjenasti. Nakon toga se pažljivo dodaju u pripremljenu smjesu.

U smjesu za palačinke može se dodati mala količina sode bikarbone ili praška za pecivo, jer oni pomažu da palačinke budu dodatno mekane i prozračne. Ovi sastojci stvaraju sitne mjehuriće zraka tokom pečenja, što daje laganiju strukturu.

Važno je da se umućeni bjelanjci u smjesu dodaju laganim miješanjem, kako bi se zadržala njihova struktura. Ako se previše miješa, smjesa gubi zrak, što može rezultirati gušćim i težim palačinkama, piše Kliks

Iako ovaj način pripreme zahtijeva malo više pažnje, rezultat su palačinke koje su mekane, lagane i ne pucaju prilikom pečenja.