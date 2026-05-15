Autor:ATV
Komentari:0
Krompir je jedna od najčešće korištenih namirnica u domaćinstvima, ali se često dešava da nakon određenog vremena počne da omekšava, klije i gubi svoju kvalitetu. Umjesto da završi u otpadu, uz pravilno skladištenje može ostati svjež znatno duži period.
Najvažnije je da se krompir čuva na suhom, tamnom i hladnom mjestu, dalje od svjetlosti i vlage. Ne treba ga držati u frižideru, jer niska temperatura može promijeniti njegov okus i teksturu.
Za bolje čuvanje može se koristiti kartonska kutija. Na dno se stavi papirni ubrus koji upija vlagu, a zatim se krompir slaže u slojevima. Između svakog sloja može se staviti papir kako bi se spriječilo zadržavanje vlage i međusobno oštećivanje gomolja, piše Kliks
Važno je i redovno pregledati krompir. Ako neki komad postane mekan, počne klijati ili pokazuje znakove truleži, treba ga odmah ukloniti kako ne bi pokvario ostali.
Ako se skladišti na pravilan način, krompir može trajati sedmicama, pa čak i mjesecima. Kuhani i zamrznuti krompir može se sačuvati i do godinu dana. Stoga uz malo pažnje i redovnu kontrolu, krompir može ostati svjež i upotrebljiv mnogo duže.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
9 h0
Savjeti
13 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Najnovije
22
54
22
50
22
49
22
32
22
25
Trenutno na programu