Krompir je jedna od najčešće korištenih namirnica u domaćinstvima, ali se često dešava da nakon određenog vremena počne da omekšava, klije i gubi svoju kvalitetu. Umjesto da završi u otpadu, uz pravilno skladištenje može ostati svjež znatno duži period.

Najvažnije je da se krompir čuva na suhom, tamnom i hladnom mjestu, dalje od svjetlosti i vlage. Ne treba ga držati u frižideru, jer niska temperatura može promijeniti njegov okus i teksturu.

Za bolje čuvanje može se koristiti kartonska kutija. Na dno se stavi papirni ubrus koji upija vlagu, a zatim se krompir slaže u slojevima. Između svakog sloja može se staviti papir kako bi se spriječilo zadržavanje vlage i međusobno oštećivanje gomolja, piše Kliks

Važno je i redovno pregledati krompir. Ako neki komad postane mekan, počne klijati ili pokazuje znakove truleži, treba ga odmah ukloniti kako ne bi pokvario ostali.

Ako se skladišti na pravilan način, krompir može trajati sedmicama, pa čak i mjesecima. Kuhani i zamrznuti krompir može se sačuvati i do godinu dana. Stoga uz malo pažnje i redovnu kontrolu, krompir može ostati svjež i upotrebljiv mnogo duže.