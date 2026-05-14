Ovo sredstvo najbolje skida kamenac iz bojlera: Nije soda bikarbona

Soda bikarbona jeste spas za mnoge sitnice po kući, ali kada se pojave tvrdokorne naslage, rđa i one bijele mrlje po slavinama, ona prosto nema dovoljno snage. Tu na scenu stupa limunska kiselina, jeftin bijeli prah koji skida kamenac brže od bilo kog skupog deterdženta.
Kamenac je u suštini kalcijum-karbonat, mineralna naslaga koja se taloži kad voda isparava. Limunska kiselina hemijski reaguje sa tim naslagama i pretvara ih u soli rastvorljive u vodi. Zato sredstvo bukvalno „jede“ bijelu koru, dok soda bikarbona, koja je bazna, ostaje nemoćna pred njom.
Za kuvalo je recept jednostavan. Sipajte vodu do pola, dodajte dvije kašike praha, pustite da provri i ostavite petnaest minuta. Kamenac će se sam odvojiti u krpicama na dnu.
Za bojler je postupak nešto duži, ali isti princip važi. Stručnjak za kućne aparate uvek savetuje da se to radi jednom godišnje, jer naslage debljine od svega jednog milimetra mogu da povećaju potrošnju struje i do deset odsto.Veš mašina i sudomašina sijaju kao nove
Sipajte oko sto grama praha direktno u prazan bubanj i uključite program na devedeset stepeni. Posle jednog ciklusa nestaju neprijatni mirisi, gumice se osvežavaju, a grejač ostaje čist od naslaga.
Isti trik radi i sa sudomašinom, samo umesto deterdženta dodate kašiku praha u pregradu.
Domaćice ovaj prah najviše koriste za:
Postoji jedna važna stvar koju mnogi zaborave. Prah ne smije na mermer, granit, prirodni kamen i emajlirane površine jer kiselina nagriza glazuru. Takođe, nikada je nemojte miješati sa varikinom, jer ta kombinacija oslobađa štetna isparenja.
Izbjegavajte i kontakt sa drvenim radnim pločama bez zaštitnog premaza. Ako imate osjetljivu kožu, stavite rukavice prije rada.
Evo skrivenog dijela koji niko ne pominje.
Pomiješajte tri kašike praha sa litar vrele vode i ulijte u zapušeni sifon uveče. Do jutra će se nataloženi kamenac i sapunica rastopiti, pa cijev radi kao nova. Jedna kesica zamijeni pola police sredstava iz prodavnice, a kućni budžet vam se zahvali.
