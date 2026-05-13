Koliko vode i struje mjesečno potroši veš-mašina?

13.05.2026 11:18

Машина за прање веша
Foto: Sarah Chai/Pexels

Mašina za pranje veša je jedan od kućnih aparata koji se koristi gotovo svakodnevno, pa mnoge zanima koliko struje i vode zapravo troši tokom mjeseca.

Iako se često misli da su troškovi visoki, moderne mašine za pranje veša danas su mnogo efikasnije nego ranije i mogu da operu veliku količinu veša uz relativno nisku potrošnju energije i vode.

Potrošnja struje

Prosječna kućna mašina za pranje veša troši između osam i dvadeset kilovat-sati električne energije mjesečno, u zavisnosti od toga koliko često se koristi i na kojim temperaturama se pere odjeća. Najveću potrošnju struje generišu programi sa visokim temperaturama, dok ekonomični programi troše znatno manje energije.

U praksi to znači da većina domaćinstava izdvaja između 1 i 5 evra mjesečno za struju koja se koristi za pranje odjeće.

Potrošnja vode

Pored električne energije, važan deo troškova čini i potrošnja vode. Moderna mašina za pranje veša u proseku troši između 40 i 60 litara vode po pranju.

Ako se mašina za pranje veša koristi četiri do pet puta nedjeljno, ukupna mjesečna potrošnja može dostići između dvije i pet hiljada litara vode. Finansijski, to za većinu domaćinstava znači dodatni trošak na računu za struju od nekoliko evra mjesečno.

Ukupni mjesečni troškovi korišćenja mašine za pranje veša najčešće se kreću između samo četiri i dvanaest evra. Na konačni iznos utiču energetska efikasnost aparata, učestalost pranja, količina veša i lokalne cijene struje i vode.

Mašine za pranje veša sa višim energetskim klasama obično troše manje energije i pružaju uštede na duži rok, iako su nešto skuplje za kupovinu, prenosi Kurir.

