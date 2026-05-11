Otjerajte mrave i mušice iz kuće bez hemije: Evo šta vam je potrebno

11.05.2026 13:50

Foto: pexels/Poranimm Athithawatthee

Mravi i mušice su nepoželjni gosti u svakom domu, a evo kako na prirodan način da ih otjerate!

Da li vas sa lijepim vremenom iznenade neprijatni gosti kao što su mušice i mravi? Jedni su gotovo nevidljivi, a drugi vole tamne i vlažne prostorije. Zajedničko im je da podjednako dosađuju i da želite da napuste vaš dom. Umjesto da kupujete skupe i štetne hemikalije, postoji nekoliko prirodnih i bezbjednih trikova da se rešite mušica i mrava.

Da biste se efikasno riješili mrava, rasporedite svuda po stanu karanfilić i odbićete najezdu. Na mjesta gdje se najviše skupljaju sipajte malo prašaka za pecivo, a sličan efekat stvoriće i mješavina šećera, kvasca i vode.

Protiv mušica borite se posudicama napunjenim sirćetom ili lavandom, koje je potrebno rasporediti svuda po stanu. A pošto je sezona roštiljanja otvorena, ukoliko se meso za roštilj prije pečenja istrlja matičnjakom ili bosiljkom, svaka mušica će ga izbjegavati.

Za djelotvornu zaštitu već na ulazu u dom, postavite svježu nanu ili paradajz na sims prozora, mirisi ovih biljaka odbiće mušice da uđu u vaš dom.

