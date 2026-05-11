Dodik: Radi se na tužbi protiv bivše američke administracije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da stručnjaci u Sjedinjenim Državama koji sarađuju sa Republikom Srpskom rade na obrazloženju tužbe protiv bivše američke administracije zbog sankcija uvedenih zvaničnicima Srpske.

Dodik je napomenuo da se vidjelo da to nije u skladu sa propisima, kao ni sa odlukama koje je i sam bivši američki predsjednik Džozef Bajden donosio.

"Bajden ionako ništa nije znao o tome ili nije htio da zna. Sve odluke su potpisane takozvanim autopenom, znači falsifikovane sa stanovišta potpisa predsjednika Amerike", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da je u Sjedinjenim Državama u toku proces čiji je cilj da se utvrdi na koji način je američki politički sud zloupotrijebljen u procesuiranju i presuđivanju predsjedniku Donaldu Trampu.

"Prepoznali smo značaj toga i učinićemo napore da se uvedu sankcije Seni Uzunović, kao i drugim sudijama i tužiocima koji su zloupotrijebili sud da bi se politički obračunavali", rekao je Dodik.

Govoreći o odlasku Kristijana Šmita iz BiH, Dodik je podsjetio da je Šmit primao platu od 24.000 evra, kao i dodatnih 14.000 evra za odvojen i život u nestabilnom području, što je, kako kaže, uzeo u kriminalnoj aktivnosti koje se zove lažno predstavljanje.

"Svugdje u svijetu je to krivično djelo", rekao je Dodik i dodao da se neće dozvoliti da Šmitovo nasljeđe živi.

Ukazao je da je Šmit došao ovdje da oduzima imovinu i srpskom narodu uzme ono što mu je sveto, a to je Republika Srpska.

On je istakao da Republika Srpska mora dobro da vodi računa ko će da je predstavlja na nivou BiH.

"U ovoj godini se donosi odluka o tome dokle i kako će se razvijati i koliko će biti Republike Srpske. Pobjeda Banjaluke nad Sarajevom je životna i istorijska, ne samo politička", rekao je Dodik.

On je naveo da narod Srpske mora da se okupi oko suverenističkih politika, koje daju snagu, predstavljaju narod, te oko ljudi koji razumiju istoriju i podržavaju partnerstva i na Istoku i na Zapadu.