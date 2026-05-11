Dodik: Šmit će morati da odgovara

Lider SNSD Milorad Dodik rekao je da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u BiH i zato će morati da odgovara.

"Zanimljivo je da Šmit ne može da podnese ostavku, jer nije ni bio izabran legalno. Lažno predstavljanje je krivično djelo. Kristijan Šmit mora da vrati ogroman novac koji je nelegalno uzeo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik kaže da pravnici traže način kako ga procesuirati u Njemačkoj.

Republika Srpska Stevandić: Šmit uništio međunacionalne odnose u BiH

"Lično ćemo ga tražiti, uzeo je skoro dva miliona evra bespravno. Nije imenovan. Pitaj Boga šta je još dobio i uzeo", kaže Dodik.