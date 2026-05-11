Logo
Large banner

Dodik: Srbi i Rusi podjednako baštine Dan pobjede

Autor:

ATV
11.05.2026 12:05

Komentari:

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare da je ponosan što je u Rusiji prisustvovao obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, koji danas, kako je istakao, mnogi u Evropi osporavaju pokušavajući da revidiraju istoriju.

„Prijem u Moskvi bio je na vrlo visokom nivou. Sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom jedan je od najvažnijih koje smo imali do sada i na njemu smo definisali kontinuitet naših odnosa. Veoma sam zahvalan i ponosan što sam boravio u Moskvi tokom obilježavanja Dana pobjede, koji je za Srbe, kao i za Ruse, podjednako važan datum. To je datum koji se danas osporava i koji pokušavaju da revidiraju. Sada neki neoliberali ili neofašisti u Evropi pričaju o tome kako su Hitler i Staljin isto, što, naravno, nije tačno“, rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Hitlerov cilj bio napad na pravoslavni narod na prostoru Rusije, ali i na prostoru Balkana.

"Napadnut je Sovjetski Savez, koji je imao 28 miliona žrtava", naglasio je Dodik.

Osvrnuvši se na političku situaciju u svijetu, Dodik je istakao da, baš kao što je došlo do promjene američke administracije, sada se čeka i promjena administracije u Evropi.

"Kao što smo dočekali da se u Americi promijene administracije, sada čekamo da se promijene i mnogi u Evropi. Vidimo da pojedini najvažniji lideri Evrope ne mogu da dobiju ni dvocifrenu podršku svog naroda. Mi ćemo, naravno, sarađivati sa svima koji polaze od principa uvažavanja, kakve odnose imamo sa Rusijom", poručio je lider SNSD-a i dodao:

"Ono što imamo sa Rusijom zasnovano je na bazi interesa i podrške, ali bez miješanja u unutrašnja pitanja. Mi smo naučili da se možemo izboriti sa umišljenim spodobama kao što je Soreka."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Evropa

Rusija

Dan pobjede nad fašizmom

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

Hronika

Dolijala varalica iz Tuzle: Ojadila više ljudi tražeći pomoć

4 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska čuva sve sve antifašističke vrijednosti

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Posvađao se sa prijateljem, pa šrafcigerom izbo njegovu kćerku (12) da mu se osveti

4 h

0
Емануел Жофре сљедећи високи представник у БиХ?

BiH

Emanuel Žofre sljedeći visoki predstavnik u BiH?

4 h

12

Više iz rubrike

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska čuva sve sve antifašističke vrijednosti

4 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић са делегацијом Санкт Петербурга у Бањалуци.

Republika Srpska

Minić sa delegacijom Sankt Peterburga o nastavku saradnje

4 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

4 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је данас Орден заставе Републике Српске са златним вјенцем предсједнику Комитета за спољне послове Санкт Петербурга Григорјеву Јевгенију Дмитријевичу.

Republika Srpska

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

4 h

0

  • Najnovije

15

59

Advokatica tvrdi da joj je Vladimir Kecmanović prijetio

15

55

Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

15

42

Netanjahu: Modžtaba Hamnei je živ, skriva se u bunkeru i pokušava održati autoritet

15

39

Ovako se nevrijeme kreće kroz BiH: Aktivan žuti meteoalarm

15

21

Već ispaljeno 70 protivgradnih raketa, čitav dan nestabilne vremenske prilike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner