Dodik: Srbi i Rusi podjednako baštine Dan pobjede

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare da je ponosan što je u Rusiji prisustvovao obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, koji danas, kako je istakao, mnogi u Evropi osporavaju pokušavajući da revidiraju istoriju.

„Prijem u Moskvi bio je na vrlo visokom nivou. Sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom jedan je od najvažnijih koje smo imali do sada i na njemu smo definisali kontinuitet naših odnosa. Veoma sam zahvalan i ponosan što sam boravio u Moskvi tokom obilježavanja Dana pobjede, koji je za Srbe, kao i za Ruse, podjednako važan datum. To je datum koji se danas osporava i koji pokušavaju da revidiraju. Sada neki neoliberali ili neofašisti u Evropi pričaju o tome kako su Hitler i Staljin isto, što, naravno, nije tačno“, rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Hitlerov cilj bio napad na pravoslavni narod na prostoru Rusije, ali i na prostoru Balkana.

"Napadnut je Sovjetski Savez, koji je imao 28 miliona žrtava", naglasio je Dodik.

Osvrnuvši se na političku situaciju u svijetu, Dodik je istakao da, baš kao što je došlo do promjene američke administracije, sada se čeka i promjena administracije u Evropi.

"Kao što smo dočekali da se u Americi promijene administracije, sada čekamo da se promijene i mnogi u Evropi. Vidimo da pojedini najvažniji lideri Evrope ne mogu da dobiju ni dvocifrenu podršku svog naroda. Mi ćemo, naravno, sarađivati sa svima koji polaze od principa uvažavanja, kakve odnose imamo sa Rusijom", poručio je lider SNSD-a i dodao:

"Ono što imamo sa Rusijom zasnovano je na bazi interesa i podrške, ali bez miješanja u unutrašnja pitanja. Mi smo naučili da se možemo izboriti sa umišljenim spodobama kao što je Soreka."