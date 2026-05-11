Djevojčica (4) stradala nakon što ju je pregazio voz: Mašinovođa u Njemakoj nije uspio da izbjegne tragediju

Tragična nesreća potresla je okrug Bodenskog jezera u Baden-Virtembergu. Četvorogodišnje dijete je poginulo kada je na pružnom prelazu udario regionalni brzi voz.

Kako je izvjestila policijska uprava Ravensburga, djevojčica je vozila svoj bicikl u centru Siplingena u subotu oko 19:30 časova.

Prema riječima portparola policije Olivera Vajsfloga, četvorogodišnjakinja je prešla preko željezničkog prelaza u ulici Zeštras uprkos zatvorenim polurampama i na nju je naletio brzi voz koji je saobraćao od Iberlingena ka Radolfcelu.

Prema navodima, mašinovođa je u posljednjem trenutku uoči dijete na pruzi i pokušao da zakoči, ali nije uspio da zaustavi kompoziciju.

Djevojčica preminula u bolnici

Djevojčica je zadobila povrede opasne po život i helikopterom je prebačena u bolnicu.

"Podlegla je teškim povredama u bolnici tokom noći", naveo je portparol policije.

Nije jasno da li su roditelji djevojčice bili svjedoci stravične nesreće. Članovi porodice su stigli kasnije i, zajedno sa 65 putnika iz voza, dobili su podršku od psihosocijalnih službi za hitne slučajeve.

Saobraćajna policija Ravensburga sprovodi istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti nesreće. Zamolili su svjedoke da ih kontaktiraju.

