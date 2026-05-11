Majka iz Kentakija uhapšena jer je tetovirala dijete

Žena iz Kentakija uhapšena je pod optužbom za zlostavljanje djeteta nakon što je u svom domu tetovirala jednogodišnjeg sina. Državna policija Kentakija reagovala je na prijavu o zlostavljanju te na dječakovoj ruci otkrila tragove tinte za tetoviranje, piše Junilad.

Bruk Mekdanijel (27) uhapšena je prije nedjelju dana, nakon što su policajci posjetili njen dom u Montičelu u okrugu Adeir. Prema nalogu za hapšenje, majka je kućnim aparatom za tetoviranje ostavila trajnu tintu na koži svog 22-mjesečnog sina. U saveznoj državi Kentaki tetoviranje djece mlađe od 16 godina smatra se napadom, odnosno zlostavljanjem djeteta.

Nakon dolaska policije, Mekdanijel je priznala da je tinta završila na djetetovoj koži, ali je ustvrdila da se radilo o nezgodi. Izjavila je da je "tetovirala vlastitu nogu, a dijete je prišlo i gurnulo ruku pod aparat". Ipak, policijski izvještaj otkriva da su iskazi svjedoka u suprotnosti sa majčinom pričom. Nekoliko svjedoka izjavilo je policajcima da je Mekdanijel tetovirala dijete na njegov zahtjev. Prema njihovim riječima, objasnila im je da se radi o "parti tačkici" i da je dječak sam htio tetovažu.

Mekdanijel se sada suočava sa optužbom za napad četvrtog stepena, odnosno zlostavljanje djeteta, zbog incidenta koji je na koži njenog jednogodišnjeg sina ostavio malu crnu tačku. Zadržana je u regionalnom zatvoru okruga Adeir uz jemstvo od 5.000 dolara. Datum pojavljivanja pred sudom još nije javno objavljen.

Majčina tvrdnja da je dijete tetovirala slučajno u suprotnosti je sa državnim propisima o tetoviranju. Pravilnik države Kentaki izričito navodi da se postupak tetoviranja ne smije provoditi na maloljetniku bez pristanka roditelja, ali i da maloljetnik mora imati najmanje 16 godina za takav zahvat. Policija je objavila da se istraga nastavlja, a slučaj je upućen Centru za socijalni rad nakon što su na njenom imanju otkriveni "užasni" životni uslovi.