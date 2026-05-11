Horor na Kalemegdanu: Mladić (24) izboden kod splava

11.05.2026 09:02

U Urgentni centar u Beogradu protekle noći primljen je R. S. (24) sa ubodnim ranama nanijetim nožem.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u blizini jednog poznatog splava na Kalemegdanu, ali su okolnosti napada i dalje pod velom misterije.

Povrijeđeni mladić je policijskim službenicima iznio tvrdnju koja je odmah postala predmet detaljne istrage. Naime, on je naveo da nije učestvovao u sukobu, već da se na mjestu obračuna našao sasvim slučajno.

"Stajao sam sa strane i čekao devojku. U tom trenutku je izbila masovna tuča grupe mladića, a ja sam izvukao deblji kraj i zadobio ubode", navodno je izjavio R. S. tokom razgovora sa policijom.

Ljekari su konstatovali dvije ubodne rane u predelu nogu. Iako stepen povreda još uvijek nije zvanično kategorisan, mladić je zadržan radi daljeg ukazivanja pomoći i dijagnostike.

Kako saznajemo, inspektori su već zatražili snimke nadzornih kamera sa okolnih objekata i samog prilaza Kalemegdanu kako bi se utvrdilo ko je potegao nož i da li se priča povrijeđenog mladića poklapa sa video zapisima.

Za sada niko nije priveden, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih detalja ovog noćnog napada.

O slučaju je obavješteno i nadležno tužilaštvo, prenosi Telegraf.

