Horor na Kalemegdanu: Mladić (24) izboden kod splava

U Urgentni centar u Beogradu protekle noći primljen je R. S. (24) sa ubodnim ranama nanijetim nožem.
Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u blizini jednog poznatog splava na Kalemegdanu, ali su okolnosti napada i dalje pod velom misterije.
Povrijeđeni mladić je policijskim službenicima iznio tvrdnju koja je odmah postala predmet detaljne istrage. Naime, on je naveo da nije učestvovao u sukobu, već da se na mjestu obračuna našao sasvim slučajno.
"Stajao sam sa strane i čekao devojku. U tom trenutku je izbila masovna tuča grupe mladića, a ja sam izvukao deblji kraj i zadobio ubode", navodno je izjavio R. S. tokom razgovora sa policijom.
Ljekari su konstatovali dvije ubodne rane u predelu nogu. Iako stepen povreda još uvijek nije zvanično kategorisan, mladić je zadržan radi daljeg ukazivanja pomoći i dijagnostike.
Kako saznajemo, inspektori su već zatražili snimke nadzornih kamera sa okolnih objekata i samog prilaza Kalemegdanu kako bi se utvrdilo ko je potegao nož i da li se priča povrijeđenog mladića poklapa sa video zapisima.
Za sada niko nije priveden, a policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih detalja ovog noćnog napada.
O slučaju je obavješteno i nadležno tužilaštvo, prenosi Telegraf.
