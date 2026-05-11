Skok cijena nafte za četiri dolara po barelu

Cijene nafte skočile su za više od četiri dolara po barelu, nakon što su SAD odbile odgovor Irana na američki mirovni prijedlog.

Cijena nafte skočile su usljed zabrinutosti da će sukob potrajati i da će plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje biti paralisana, prenosi Rojters.

Predsjednik SAD Donald Tramp brzo je odbacio odgovor Irana na američki mirovni prijedlog.

"Ne sviđa mi se. Potpuno je neprihvatljiv", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

SAD su predložile prekid borbi prije početka razgovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Nekoliko dana nakon što su SAD iznijele ponudu s ciljem ponovnog pokretanja pregovora, Iran je objavio juče odgovor usmjeren na okončanje rata na svim frontovima, posebno u Libanu, gdje se Izrael bori protiv militantne grupacije Hezbolah, koju podržava Iran.

Teheran je zatražio nadoknadu ratne štete i naglasio iranski suverenitet nad Ormuskim moreuzom, prenijela je iranska državna televizija.

Iran je pozvao SAD da okončaju pomorsku blokadu, garantuju da neće biti novih napada, ukinu sankcije i prekinu američku zabranu prodaje iranske nafte, navela je novinska agencija "Tasnim njuz".

Prije početka rata 28. februara, kroz Ormuski moreuz prolazila je petina svjetskog prometa nafte i tečnog prirodnog gasa, a ovaj plovni put postao je ključna tačka pritiska obje strane u sukobu.