Logo
Large banner

Skok cijena nafte za četiri dolara po barelu

Autor:

ATV
11.05.2026 08:47

Komentari:

0
Скок цијена нафте за четири долара по барелу
Foto: Pixabay

Cijene nafte skočile su za više od četiri dolara po barelu, nakon što su SAD odbile odgovor Irana na američki mirovni prijedlog.

Cijena nafte skočile su usljed zabrinutosti da će sukob potrajati i da će plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje biti paralisana, prenosi Rojters.

Predsjednik SAD Donald Tramp brzo je odbacio odgovor Irana na američki mirovni prijedlog.

"Ne sviđa mi se. Potpuno je neprihvatljiv", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

SAD su predložile prekid borbi prije početka razgovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Nekoliko dana nakon što su SAD iznijele ponudu s ciljem ponovnog pokretanja pregovora, Iran je objavio juče odgovor usmjeren na okončanje rata na svim frontovima, posebno u Libanu, gdje se Izrael bori protiv militantne grupacije Hezbolah, koju podržava Iran.

Полиција Србија

Hronika

Milan (39) iz Zaječara parkirao auto i nestao bez traga: U toku velika potraga

Teheran je zatražio nadoknadu ratne štete i naglasio iranski suverenitet nad Ormuskim moreuzom, prenijela je iranska državna televizija.

Iran je pozvao SAD da okončaju pomorsku blokadu, garantuju da neće biti novih napada, ukinu sankcije i prekinu američku zabranu prodaje iranske nafte, navela je novinska agencija "Tasnim njuz".

Prije početka rata 28. februara, kroz Ormuski moreuz prolazila je petina svjetskog prometa nafte i tečnog prirodnog gasa, a ovaj plovni put postao je ključna tačka pritiska obje strane u sukobu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Izrael Iran

Nafta

cijene nafte

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Републике Српске

Hronika

Užas kod Ugljevika: Poginuo mladi policajac Nemanja Alempić (25)

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Milan (39) iz Zaječara parkirao auto i nestao bez traga: U toku velika potraga

2 h

0
Три особе страдале у ерупцији вулкана: Пронађени у загрљају

Svijet

Tri osobe stradale u erupciji vulkana: Pronađeni u zagrljaju

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Drama u Ugrinovcima: Dragomir pronašao "olovku" na groblju, ona mu raznijela šaku

2 h

0

Više iz rubrike

Поново долази до промјене цијена прасића

Ekonomija

Ponovo dolazi do promjene cijena prasića

15 h

0
Зграда Привредне коморе Републике Српске

Ekonomija

Da li članstvo u Privrednoj komori mora biti obavezno?

15 h

0
Београд - Сарајево ауто-пут

Ekonomija

Pogledajte kako teče izgradnja auto-puta Beograd - Sarajevo

19 h

0
Нафта

Ekonomija

Zalihe nafte u svijetu se troše rekordnom brzinom

1 d

0

  • Najnovije

11

22

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

11

21

Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11

21

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner