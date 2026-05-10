Pogledajte kako teče izgradnja auto-puta Beograd - Sarajevo

Prije više od deset godina auto-put Sarajevo – Beograd pompezno je najavljen kao strateški interes za BiH i Srbiju. Da to, zaista, i jeste, potvrđuje i struka.

Izgradnja dionice auto-puta Kuzmin–Sremska Rača u Srbiji, s novim mostom preko rijeke Save, u završnoj je fazi.

Ukupne dužine oko 18 kilometara, s mostom preko rijeke Save, predstavlja dio projekta izgradnje auto-puta E-761, Beograd - Sarajevo.

Trasa je projektovana kao klasičan auto-putni profil, sa dva kolovoza, svaki sa po dvije vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojena centralnim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 kilometara na sat.

Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd - Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

Izgradnja dionice auto-puta ima izuzetan geostrateški značaj, jer će povezati Srbiju i BiH i omogućiti vezu sa Paneuropskim koridorima.

Na bh. strani treba izgraditi čak 133 mosta i 53 tunela. Tek 2022. usaglašene su dvije trase: jedna preko Tuzle i Bijeljine iz Beograda i druga preko Pala, Rogatice i Višegrada.

Većina projekata još je u fazi idejnih rješenja i studija.