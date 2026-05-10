Nakon velike potrage u Sarajevu je danas pronađen d‌ječak Amar Selimović koji je ranije u toku dana nestao.

Porodica je ranije saopštila da je d‌ječak autističan, d‌jelimično verbalan, odaziva se na svoje ime i zna imena roditelja.

Ipak, na svu sreću, potraga nije dugo trajala, a sve je olakšao i detaljan opis koji su roditelji dali građanima prilikom apela, prenosi Kliks.