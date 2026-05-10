Nema sumnje da nacizam doživljava preporod u Evropi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Nema sumnje da nacizam oživljava u Evropi, da se njegovi postulati aktivno i ideološki promovišu u javnom mnjenju i u praksi, pa se tako otvoreno podržava nacistički režim. Evropa sve to gura naprijed", rekao je Lavrov novinaru Pavelu Zarubinu.

Svijet Hamnei najavio nove mjere protiv Amerike i Izraela

Lavrov je ranije upozorio da se ideologija i praksa nacizma ponovo pojavljuju u Njemačkoj i zemljama koje su nekada stajale na strani nacista u ratu protiv Sovjetskog Saveza.

On je dodao da takav trend može da se vidi i u Finskoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji.