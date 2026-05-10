10.05.2026 17:25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Ирански врховни лидер Моџтаба Хамнеи најавио је нове мјере за супротстављање САД и Израелу, јавила је иранска државна телевизија ИРИБ.

Командант Централног штаба иранских оружаних снага Али Абдолахи представио је Хамнеију извјештај о тренутном стању иранских оружаних снага.

Абдолахи је указао на изузетну дефанзивну и офанзивну спремност иранске војске, постојање стратешких планова, наоружања и опреме неопходне за борбу против САД, наводи ИРИБ.

Он је пренио врховном лидеру да је Иран у стању да упути "брз и моћан" војни одговор на сваку агресију непријатеља.

У објављеној вијести је наведено да је ово први званични извјештај о састанку између команданта и врховног вође.

