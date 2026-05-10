Hamnei najavio nove mjere protiv Amerike i Izraela

Iranski vrhovni lider Modžtaba Hamnei najavio je nove mjere za suprotstavljanje SAD i Izraelu, javila je iranska državna televizija IRIB.

Komandant Centralnog štaba iranskih oružanih snaga Ali Abdolahi predstavio je Hamneiju izvještaj o trenutnom stanju iranskih oružanih snaga.

Abdolahi je ukazao na izuzetnu defanzivnu i ofanzivnu spremnost iranske vojske, postojanje strateških planova, naoružanja i opreme neophodne za borbu protiv SAD, navodi IRIB.

On je prenio vrhovnom lideru da je Iran u stanju da uputi "brz i moćan" vojni odgovor na svaku agresiju neprijatelja.

U objavljenoj vijesti je navedeno da je ovo prvi zvanični izvještaj o sastanku između komandanta i vrhovnog vođe.