Poznato gdje je bio nulti pacijent koji je obolio od hantavirusa

Identifikovan je nulti pacijent obolio od hantavirusa na kruzeru "MV Hondius", a u pitanju je sedamdesetogodišnji Holanđanin koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga, sa kojom je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja, prenijela je danas televizija BFM.

Oboje su preminuli, a par je navodno posjetio jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali rijetku pticu.

Holanđanin Leo Šilperord, koji je prvi pokazao simptome hantavirusa, preminuo je 11. aprila na brodu "MV Hondius", kruzeru na koji se ukrcao sa suprugom Mirjam.

Ona je preminula petnaest dana kasnije od istog virusa.

Par je bio iz Haulervijka, mjesta sa 3.000 stanovnika, a u lokalnim novinama objavljene su njihove smrtovnice, koje su napisali prijatelji i komšije.

Dvoje penzionera su doputovali avionom u Argentinu 27. novembra, kako bi započeli petomjesečno putovanje po Južnoj Americi koje ih je odvelo u Čile i Urugvaj, prije nego što su se vratili u Argentinu.

Leo i Mirjam Šilperoord bili su strastveni ornitolozi i iskoristili su putovanje da posmatraju ptice, prenio je "Njujork post".

Par je pisao članke iz ove oblasti za holandske specijalizovane časopise.

Tokom svoje druge posjete Argentini, par je navodno otišao na jednu deponiju u blizini grada Ušuaje kako bi posmatrali određenu vrstu ptice, bjelogrlu karaku, koja se nalazi samo u Čileu i Argentini.

Kako se navodi, lokalno stanovništvo izbjegavalo je tu deponiju, ali je mjesto popularno među ljubiteljima ptica iz cijelog svijeta, jer ptice dolaze tamo da se hrane.

Tamo se, međutim, nalaze i gomile smeća, koje se smatraju omiljenim izvorom hrane za glodare, a koji prenose hantavirus.

Ubrzo nakon ove posjete, 1. aprila, holandski par se ukrcao na kruzer "MV Hondius" u Ušuaji.

Leo Šilperoord je prijavio svoje prve simptome 6. aprila, a patio je od groznice, glavobolje i blage dijareje, da bi preminuo na brodu nekoliko dana kasnije, 11. aprila.

“Bili su kao ptice u letu. Nedostajaćete nam vi i vaše priče“, napisali su prijatelji para u lokalnim novinama.