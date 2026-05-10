Mladi Stanivukoviću služe samo za slikanje? Upućeno otvoreno pismo gradonačelniku

ATV
10.05.2026 16:16

Foto: ATV

Da li su mladi u Banjaluci samo statisti za snimanje promotivnih video-spotova ili stvarni prioritet Gradske uprave? Ovo pitanje ponovo je usijalo javnost nakon što je predsjednik Saveza srednjoškolaca Republike Srpske Stefan Raković, uputio otvoreno pismo gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

Raković je podsjetio Stanivukovića na oktobar 2025. godine, ističući da je diskreditacija Saveza počela onog trenutka kada su mladi odbili da budu "pijuni" u političkim igrama gradonačelnika.

"Sjećaš li se oktobra 2025. kada si prvi pustio priču da smo politički 'produženi', samo zato što nisam htio raditi po tvojim uslovima? O tome ću detaljnije u ponedjeljak, 11. maja". Sjećaš li se da smo tada bili važni, a danas očigledno više nismo? Sjećaš li se obavještenja od 17.11.2025. od radnika Gradske uprave da možemo 'zaboraviti na sredstva od grada'? Ovo nisu političke igre, nego odnos prema mladima i obećanjima. Jasno poručujem: nisam politički orijentisan. Da jesam, ne bih imao djecu u Savezu čiji su roditelji tvoji simpatizeri", rekao je Raković.

Raković je "bacio rukavicu u lice" Stanivukoviću pozivajući ga da prihvati inicijativu besplatnog prevoza za srednjoškolce i studente, ideju koju je Stanivuković nekada "snažno promovisao".

Otvoreno pismo Drašku Stanivukoviću

"Kao bivšeg srednjoškolca, kolegijalno te pozivam: prihvati besplatan prevoz - ono što si ranije podržavao. Dobijaš i besplatnu mjesečnu kartu, kao i 'Savez popust karticu'. Sve ostalo su riječi. Vrijeme je da se vidi ko stoji iza njih“, zaključio je Raković.

