Logo
Large banner

Banjaluka obilježila Dan pobjede: Marš Besmrtnog puka podsjetio da heroji ne umiru

Autor:

ATV
09.05.2026 19:21

Komentari:

0
Марш Бесмртног пука у Бањалуци.
Foto: ATV

Ni Banjaluka ne zaboravlja junake koji su u herojskoj borbi protiv fašizma dali živote za buduće generacije. Centralnim banjalučkim ulicama prošao je marš "Besmrtnog puka" povodom 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom.

Fotografije predaka ponosno su potomci nosili ulicama Banjaluke. Marš Besmrtnog puka i ove godine podsjetio je da heroji ne umiru dok ih se sjećamo. Lica onih koji su život dali za slobodu nosili su građani svih generacija, uz poruku da žrtva srpskog naroda u borbi protiv fašizma nikada ne smije da bude zaboravljena. Upravo zato Dan pobjede nije samo sjećanje na prošlost već i obaveza da se čuvaju mir, sloboda i zajedništvo.

U Banjaluci je danas obilježen Dan pobjede nad fašizmom uz poruke da sjećanje na žrtve i borbu protiv fašizma ne smiju izblijediti, građani i zvaničnici položili su vijence i cvijeće na Trgu palih boraca dok je marš Besmrtnog puka još jednom podsjetio na stradanje i herojstvo u oslobodilačkim ratovima.

Pobjeda nad fašizmom, nije bila pobjeda samo jednog naroda, već svih koji su stali protiv zla i terora.

"Danas na dan kada obilježavamo pobjedu nad najvećim zlom i terorom čovječanstva mi Srbi kao narod opet pozivamo na slobodu, mir, i život ali naravno i suživot da živimo jedni sa drugima jer tada kad je pobjeđeno zlo slavili su svih vjera bilo koji čovjek i bilo koja nacija", naveo je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Heroji ne smiju biti zaboravljeni. Na prostoru bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu stradalo je 1,7 miliona ljudi, među kojima je najviše bilo Srba. Upravo zato, poručuje Petar Đokić, ideja slobode, mira i antifašizma mora da se prenosi na nove generacije kao trajna opomena, ali i zavjet budućnosti.

"Opredeljenje Republike Srpske je život u miru, život u slobodi, ravnopravnosti sa svima drugima koji žive sa nama ili pored nas. Želimo da RS nastavi da se razvija kao slobodna zajednica ravnopravnih ljudi i da uvijek budemo orijentisani da njegujemo slobodu i čuvamo mir", jasan je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Dan pobjede je, poručuje ruski ambasador u BiH, simbol zajedništva i očuvanja bratskih vrijednosti.

"I ova mogućnost koja je još jedan dokaz solidarnosti između naših bratskih naroda i odbrane naših zajedničkih vrijednosti, znate, prijateljstvo možemo pričati puno o njemu ali ono mora biti osnovano činjenicama i upravo sada ja sam veoma zadovoljan da rukovodstvo Srpske se nalazi u Moskvi", rekao je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.

Sloboda je, kažu, najsvetija srpska riječ. Uz fotografije predaka koji su bili spremni da žrtvuju život kako bi buduće generacije živjele u miru, poslata je i poruka da srpski narod i danas bira mir, suživot i slobodu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Marš Besmrtnog puka

Dan pobjede nad fašizmom

Drugi svjetski rat

9. maj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Школа, учионица

Svijet

Skandal u elitnoj londonskoj školi: Nastavnica otpuštena zbog veze sa učenikom

4 h

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Srbija

Tragedija u Zrenjaninu: Radnik poginuo na gradilištu

4 h

0
Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.

Republika Srpska

Delegacija Srpske kod Putina u Kremlju

4 h

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Cvijanović: Bećirović u SB UN bez saglasnosti Predsjedništva BiH

4 h

0

Više iz rubrike

Спашено маче у Бањалуци

Banja Luka

Banjalučki vatrogasci spasili mače iz požara

9 h

0
Марш "Бесмртног пука" у Бањалуци

Banja Luka

Marš "Besmrtnog puka" u Banjaluci

10 h

0
Палата

Banja Luka

Banjaluka obilježava Dan pobjede maršom "Besmrtnog puka"

14 h

0
Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

Banja Luka

Gori kontejner u banjalučkom naselju, vatrogasci izlaze na teren

1 d

0

  • Najnovije

21

57

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

21

40

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

21

21

Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

20

59

Oglasio se Kremlj: Šta je Putin poručio na sastanku sa delegacijom Srpske

20

43

Vremenski haos se približava Balkanu: Meteorolozi proglasili "kod crveno"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner