Delegacija Srpske kod Putina u Kremlju

ATV
09.05.2026 17:32

Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.
U Kremlju je u toku sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Delegaciju Srpske čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik NSRS Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. A pored Putina na sastanku je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske prisustvovala je Paradi pobjede u Moskvi, kao i svečanom prijemu koji je organizovao predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

