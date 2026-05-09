Delegacija Srpske kod Putina u Kremlju

Autor:ATV
U Kremlju je u toku sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Delegaciju Srpske čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik NSRS Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. A pored Putina na sastanku je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
Podsjećamo, delegacija Republike Srpske prisustvovala je Paradi pobjede u Moskvi, kao i svečanom prijemu koji je organizovao predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
