Dodik: Srpska nepokolebljivo počiva na vrijednostima antifašizma

Republika Srpska nepokolebljivo počiva na vrijednostima antifašizma i bori se protiv istorijskog relativizma, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Dok god veliki dio Evrope vode oni koji relativizuju borbu protiv fašizma, ćutke posmatraju i gledaju koncerte na kojima dominiraju fašistički i ustaški pozdravi, ona se suštinski udaljava od sebe onakve kakva je proklamovana nakon pobjede nad nacizmom i fašizmom", naveo je Dodik na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da dok god EU i njihov ambasador Soreka vladavinom prava smatraju nametanje zakona od strane jednog stranca, dotle će njihovi ambasadori šetati praznim ulicama Banjaluke.
"Vjerovatno će se pojaviti neko od opozicionara, kojima su nacionalni ponos i dostojanstvo stran pojam. Dok god oni ne dođu 9. januara na obilježavanje Dana Republike, dotle na obilježavanju Dana Evrope neće biti zvaničnika Srpske", poručio je Dodik.
Dok god veliki dio Evrope vode oni koji relativizuju borbu protiv fašizma, ćutke posmatraju i gledaju koncerte na kojima dominiraju fašistički i ustaški pozdravi, ona se suštinski udaljava od sebe onakve kakva je proklamovana nakon pobjede nad nacizmom i fašizmom. Republika Srpska…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 9, 2026
