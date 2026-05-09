Karan: Sa Putinom o proširenju bilateralne saradnje

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan namjerava da na sastanku sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom razgovara o proširenju bilateralne saradnje.
"Naravno, nastavićemo našu svestranu saradnju sa Rusijom, koja se godinama sprovodi u svim oblastima, prije svega u sferi ekonomije, energetike, saobraćaja, obrazovanja i medicine. Podsjetiću da imamo veliki broj potpisanih memoranduma, protokola i sporazuma sa Ruskom Federacijom, i vidjećemo gdje bismo mogli još više razvijati i nastavljati našu saradnju", rekao je on za TASS u svom prvom intervjuu za ruske medije.
Karan je takođe zahvalio Rusiji na podršci Dejtonskom mirovnom sporazumu o miru u Bosni i Hercegovini iz 1995. godine.
"Želim da naglasim da je to za nas jedno od najvažnijih pitanja, jer Dejtonski mirovni sporazum garantuje ustavnopravnu poziciju Republike Srpske i ravnopravnost srpskog naroda sa drugim konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine", istakao je predsjednik.
