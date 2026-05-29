Milica Todorović prvi put o sinu Bogdanu

Pjevačica Milica Todorović prvi put je progovorila o majčinstvu i sinu Bogdanu kojeg je rodila u februaru.

Milica Todorović pojavila se u javnosti nakon što je u februaru ove godine rodila sina Bogdana. Ona je sada prisustvovala koncertu koleginice Marije Šerifović, gde je privukla veliku pažnju okupljenih.

Milica je blistala u elegantnom crnom odjelu, a osmjeh nije skidala sa lica. Vidno raspoložena i puna pozitivne energije, kratko je razgovarala sa medijima i otkrila kako se snalazi u ulozi majke.

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam strane pjesme kad pjeva. Bože, što imam tremu. Zapjevaću ako mi da mikrofon. Lijepo mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli - rekla je Milica kroz osmeh.

Pjevačica nije krila koliko uživa u majčinstvu, ali je istakla i da se polako vraća poslovnim obavezama i nastupima, kojima se raduje nakon kraće pauze.

