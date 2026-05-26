Milica Todorović poručila: "Pustila sam vas, a sad ću da vas tužim"

26.05.2026 21:55

Милица Тодоровић
Foto: Youtube/ HYPE TV

Pjevačica Milica Todorović našla se u centru skandala nakon što je nepoznata kompanija zloupotrebila njen lik za promociju sumnjivih preparata za mršavljenje.

Milica je posljednjih mjeseci pod lupom javnosti, nakon što je procurila informacija da je otac njenog djeteta u braku. Besna zbog laži koje se šire i činjenice da neko profitira koristeći njeno ime, pjevačica se tada oglasila i jasno poručila da će pravdu potražiti na sudu.

- Razne kompanije koje se bave, nemam pojma čime, "za mršavljenje", iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda... Pustila sam vas jedan mjesec da ovo prođe, a sada ću da vas tužim. Sram vas bilo - poručila je Milica.

Pjevačica je istakla da ne želi da se njeno ime povezuje sa neproverenim proizvodima, ali i da neće dozvoliti da neko zloupotrebljava njenu reputaciju u lične ili poslovne svrhe.

