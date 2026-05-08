Milica Todorović se sa sinom preselila u novi stan! Majka joj pomaže oko bebe, a evo gdje sada živi

Milica Todorović, koja je u februaru rodila sina Bogdana, više ne živi na istoj adresi. Ona je nakon porođaja promijenila stan, ali nije daleko otišla. Ostala je u istom naselju na Novom Beogradu, samo je promijenila zgradu.

Pjevačica sada sa sinom živi u centralnom dijelu ovog luksuznog naselja, a sa terase gleda direktno u restoran njenog kolege i prijatelja Saše Kovačevića.

Ovo je sve otkrila njena majka Jasmina Todorović, koja je objavila fotografiju pudlice kako uživa na Miličinoj terasi. Tu se jasno vidjelo da pjevačica sada živi u novom stanu.

Inače, Jasmina je otkako se Milica porodila uz svoju ćerku, pomaže joj oko svega, pa je zbog toga trenutno više u Beogradu nego u Kruševcu.

Podsjetimo, Milica se uskoro vraća na scenu i već ima zakazane nastupe. O njenom povratku govori je i njen kolega Dejan Matić.

"Čuo sam se sa Milicom možda jednom poslije porođaja, ali poslije toga ne. Vidim da se polako vraća na scenu. Trebalo je da zajedno gostujemo u jednoj emisiji, ali Milica je to odložila iz privatnih razloga. Drago mi je da se vraća i sceni i nastupima. Pozvaću je ovih dana da budemo zajedno u dobroj energiji", rekao je Dejan koji je govorio o njenom majčinstvu i kada se porodila.

"Milica je moj veliki brat i sestra i sve na svijetu, ja je podržavam u svakom smislu te reči. Desilo joj se ono što je najviše željela, ostavarila se kao majka, rodio se dječak i zaista ne bih da joj kvarim to zadovosljstvo i sreću".

Milica čuva svoju privatnost za sebe, pa je tako samo jednom objavila na Instagramu fotografiju svog sina, ali mu je stikerom srca sakrila lice, piše Kurir