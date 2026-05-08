Pjevačica Boni Tajler u indukovanoj komi

Pjevačica Boni Tajler stavljena je u izazvanu komu nakon hitne operacije crijeva, potvrdio je njen portparol.
Kako je saopšteno, ljekari su 74-godišnju muzičku zvijezdu uveli u komu kako bi joj olakšali oporavak nakon zahvata u bolnici u portugalskom gradu Faro, gdje ima dom.
„Boni je stavljena u izazvanu komu kako bi joj se omogućio što bolji oporavak“, naveo je portparol.
On je dodao da porodica moli za privatnost u ovom teškom periodu i najavio da će novo saopštenje biti objavljeno kada bude više informacija o njenom zdravstvenom stanju.
Vijest o hitnoj operaciji prvi put je objavljena u srijedu putem Instagrama, kada je navedeno da je operacija prošla uspješno i da se pjevačica oporavlja.
Boni Tajler, čije je pravo ime Gejnor Hopkins, svjetsku slavu stekla je osamdesetih godina prošlog vijeka hitom „Total eklips of d hart“ (Total Eclipse Of The Heart), koji je zauzeo vrhove top-lista u Velikoj Britaniji i SAD.
Prepoznatljiva po hrapavom glasu, tokom karijere objavila je brojne hitove, među kojima su „Holding aut for a hiro“ (Holding Out For A Hero), „Its a hartejk“ (It’s A Heartache) i „If ju ver a vuman (end aj voz a men)“ (If You Were A Woman (And I Was A Man)).
Pjevačica, nominovana za nagradu Gremi, ove godine trebalo bi da krene na evropsku turneju povodom 50 godina od objavljivanja pjesme „Lost in Frans“ (Lost In France), koja ju je proslavila 1976. godine.
Planirani su koncerti na Malti i u Njemačkoj kasnije ovog mjeseca, a turneja uključuje i nastupe širom Velike Britanije, kao i u Austriji, Mađarskoj, Turskoj i Rumuniji.
Boni Tajler je 2023. godine odlikovana titulom MBE za doprinos muzici.
