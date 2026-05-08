Porasle cijene nafte

08.05.2026 07:58

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Cijene nafte porasle su jutros tokom trgovanja u Aziji, nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Ormuskom moreuzu, javlja BBC.

Američka vojska saopštila je da je presrela, kako tvrdi, “neizazvane” iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izvela odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema moreuzu.

Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je 2,6 posto, na 102,70 dolara, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,3 posto, na 97 dolara.

