Porasle cijene nafte

Cijene nafte porasle su jutros tokom trgovanja u Aziji, nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Ormuskom moreuzu, javlja BBC.

Američka vojska saopštila je da je presrela, kako tvrdi, “neizazvane” iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izvela odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema moreuzu.

Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je 2,6 posto, na 102,70 dolara, dok je američka sirova nafta poskupjela 2,3 posto, na 97 dolara.