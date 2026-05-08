U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo i najtoplije.

Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku, a u ostalim pred‌jelima suvo uz razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab, povremeno i umjeren, i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusovih, u višim pred‌jelima od 15.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica četiri, Gacko šest, Drinić, Sokolac i Čemerno sedam, Bugojno, Ivan sedlo, Jajce, Livno, Han Pijesak, Ribnik i Mrkonjić Grad osam, Kneževo i Kalinovik devet, Foča, Sarajevo, Zenica, Mrakovica i Prijedor 10, Rudo, Višegrad, Srebrenica, Doboj i Banjaluka 11, Bileća i Tuzla 12, Zvornik 13, Mostar 14, Bijeljina i Trebinje 15 stepeni Celzijusovih.