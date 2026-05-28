Srpkinja zapalila Pariz: Mlada teniserka gazi sve pred sobom

Iva Jović, Amerikanka srpskog porijekla, briljira na Rolan Garosu, plasirala se u treće kolo takmičenja u Parizu.

Trenutno 17. teniserka svijeta pobijedila je u drugoj rundi takmičenja sunarodnicu Emu Navaro, 25. na VTA listi, sa 6:0, 6:3 poslije sat i 19 minuta igre.

Iva Jović će u trećem kolu imate težak zadatak jer je čeka pobjednica meča između 16. igračice svijeta Naomi Osake i Done Velić.

Lijepa teniserka je na startu takmičenja bila bolja od Aleksandre Ealu 6:4, 6:2.

Iva Jović je od starta krenula agresivno, znala je šta želi, da završi što prije meč i to je uradila. Pregazila je protivnicu za samo 25 minuta u prvom setu. Nije joj dozvolila nijedan gem, dok je na svoj servis gem Srpkinja jedva gubila poene. Izdominirala je na startu, pa nastavila u isto ritmu i u drugom setu.

Navaro je tek nakon izgubljenih osam vezanih gemova uspjela da osvoji jedan gem i smanji na 3:1 u drugom setu. Potom je napravila brejk i smanjila na 3:2 Ali, bio je to posljednji pokušaj Navaro da unese barem malo neizvjesnosti u meč. Nije joj Iva dozvolila da se razmaše, napravila je brejk za 5:3, a u narednog gemu realizovala dugu meč loptu za novu pobjedu bez izgubljenog seta.

Ivi je ovo najbolji plasman na Rolan Garosu u karijeri, jer je prošle sezone stala u drugom kolu, dok joj je najbolji uspjeh na Gren slem turnirima četvrtfinale Australijan opena na početku ove sezone.