Teška završnica za Đokovića u Parizu, ipak ide u treće kolo

Novak Đoković savladao je Francuza Valentina Roajea sa 3:1 u setovima na Rolan Garosu.
Sve je bilo lako za Đokovića u prva dva seta. Za 85 minuta stigao je do prva dva seta i očekivalo se da ekspresno završi i treći.
Jedan brejk mu je bio dovoljan da za 40 minuta igre stigne do 6:3 i povede protiv Francuza. U drugom setu osvojio je dva brejka i za 45 minuta imao sigurnih 2:0 u setovima.
Nedugo nakon početka trećeg seta Đoković je ponovo stigao do brejka, ali je Francus odlučio da zaigra. Nije dozvolio Srbinu da potvrdi brejk i vraća se na 3:3, ali odmah zatim gubi svoj servis gem.
Međutim, gubi ga i Đoković i odvodi set u taj-brejk.
Tu je Srbin ipak kiksao i prepustio treći set u meču Roajeau.
Završnica je uslijedila u četvrtom setu kada Đoković ponovo dolazi do brejka pri rezultati 3:1, što je uspio sačuvati do kraja i slaviti sa 4:1.
Naredni meč će Đoković igrati protiv boljeg iz meča Foneska - Prižmić.
