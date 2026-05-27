Teška završnica za Đokovića u Parizu, ipak ide u treće kolo

27.05.2026 19:43

Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.
Novak Đoković savladao je Francuza Valentina Roajea sa 3:1 u setovima na Rolan Garosu.

Sve je bilo lako za Đokovića u prva dva seta. Za 85 minuta stigao je do prva dva seta i očekivalo se da ekspresno završi i treći.

Jedan brejk mu je bio dovoljan da za 40 minuta igre stigne do 6:3 i povede protiv Francuza. U drugom setu osvojio je dva brejka i za 45 minuta imao sigurnih 2:0 u setovima.

Nedugo nakon početka trećeg seta Đoković je ponovo stigao do brejka, ali je Francus odlučio da zaigra. Nije dozvolio Srbinu da potvrdi brejk i vraća se na 3:3, ali odmah zatim gubi svoj servis gem.

Međutim, gubi ga i Đoković i odvodi set u taj-brejk.

Tu je Srbin ipak kiksao i prepustio treći set u meču Roajeau.

Završnica je uslijedila u četvrtom setu kada Đoković ponovo dolazi do brejka pri rezultati 3:1, što je uspio sačuvati do kraja i slaviti sa 4:1.

Naredni meč će Đoković igrati protiv boljeg iz meča Foneska - Prižmić.

