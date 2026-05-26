Sabalenka ne može bez Đokovića: “Novače, šta kažeš na ovo?”

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka uspješno je otvorila nastup na Rolan Garosu pobjedom u prvom kolu, savladavši Džesiku Bouzas Maneiro iz Španije.
Meč je završila u dva seta, ali ono o čemu se najviše priča nakon susreta nije dešavanje na terenu, već njen potez nakon pobjede.
Na putu ka svlačionici Sabalenka je zastala na stepenicama i uz zavodljiv ples uputila šaljivu poruku Novaku Đokoviću, reagirajući na njegovu nedavnu rođendansku proslavu i ples pred kamerama.
- OK, Novače. Šta kažeš na ovo? - poručila je Sabalenka uz osmijeh, što je izazvalo veliki broj reakcija na društvenim mrežama i dodatno obilježilo njen trijumf u Parizu.
