Sabalenka ne može bez Đokovića: “Novače, šta kažeš na ovo?”

26.05.2026 18:11

Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”
Foto: Tanjug / AP / Christophe Ena

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka uspješno je otvorila nastup na Rolan Garosu pobjedom u prvom kolu, savladavši Džesiku Bouzas Maneiro iz Španije.

Meč je završila u dva seta, ali ono o čemu se najviše priča nakon susreta nije dešavanje na terenu, već njen potez nakon pobjede.

Na putu ka svlačionici Sabalenka je zastala na stepenicama i uz zavodljiv ples uputila šaljivu poruku Novaku Đokoviću, reagirajući na njegovu nedavnu rođendansku proslavu i ples pred kamerama.

- OK, Novače. Šta kažeš na ovo? - poručila je Sabalenka uz osmijeh, što je izazvalo veliki broj reakcija na društvenim mrežama i dodatno obilježilo njen trijumf u Parizu.

Арина Сабаленка из Белорусије слави након победе над Џесиком Бузас Манеиро из Шпаније током њиховог меча првог кола женског појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у уторак, 26. маја 2026. године.

