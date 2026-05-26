Grad Banjaluka diže kredit od milion KM da bi rekonstruisao desetak d‌ječijih igrališta, a za spomenik Knezu Lazaru će utrošiti 1,7 miliona KM iz gradskog budžeta.

Kredit za igrališta i novac direktno iz gradske kase za spomenik?

Da li je bilo prioritetnije rekonstruisati vidno dotrajala d‌ječija igrališta te za njih utrošiti novac iz gradske kase, a ne iz kreditnog zaduživanja, vjerovatno da, ali spomenik je po svemu sudeći bio veći prioritet te se za njega nije štedilo, već se izdvojilo pravo bogatstvo. Za novac kojim će se izraditi spomenik u Banjaluci su se u najmanju ruku mogla rekonstruisati sva postojeća i izgraditi još toliko novih d‌ječijih igrališta.

Podsjećanja radi, model na osnovu kojeg će se raditi spomenik knezu Lazaru počeo je sa izlijevanjem u bronzi u jednoj subotičkoj livnici iako je tender za ovaj spomenik Grad Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem raspisao tek nakon što su krenuli radovi na izradi pomenutog.

Model se u Subotici nalazio mjesec dana prije nego što je izabran najpovoljniji ponuđač, a o čemu je pisao portal Kapital.

Najpovoljniji ponuđač je izabran, tačnije grupa ponuđača, a u pitanju je „KOTO“ d.o.o. Banja Luka i „KOTO“ d.o.o. Beograd, a koji su ponudili najnižu cijenu u iznosu od 1.777.484,12KM sa PDV-om.

Javna nabavka

Za ovaj skupocijeni spomenik, gradska kasa će postati lakša za skoro 2 miliona dok s druge strane Gradska uprava Banjaluka kreditnim putem je obezbijedila skoro milion KM za rekonstrukciju d‌ječijih igrališta. Tačnije, po milion za svaku od tri naredne godine.

Novac za spomenik se mogao naći, ali ne i za igrališta

Podsjećamo, na posljednjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, odbornici su podržali izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija Grada Banjaluka kroz kreditno zaduženje za rekonstrukciju i izgradnju d‌ječijih igrališta.

Procijenjena vrijednost radova na izgradnji i rekonstrukciji igrališta u trogodišnjem periodu iznosi tri miliona KM, iz kreditnih sredstava, i to po milion maraka u svakoj od godina realizacije.

Projektom bi bila obuhvaćena rekonstrukcija, između ostalog, igrališta u ulicama Carice Milice, Voždovačka, Prve krajiške brigade narodne odbrane 1 (pored vrtića), ulica Prve krajiške brigade narodne odbrane, Bitoljska, Gundulićeva, Uroša Predića, Bogdana Žerajića, ulica Zmaj Ognjenog Vuka, Đure Đakovića, gd‌je su predviđena tri igrališta, kao i igrališta u naselju Krupa na Vrbasu”, navodi se u prijedlogu izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija.

Određeni broj odbornika istakao je da u estetke svrhe nije potrebno kreditno zaduživanje te da se za tu namjenu može naći novac u gradskoj kasi, međutim na kraju uz prijedlog Grada, kredit je izglasan, a sve zbog bezbjednosti d‌jece.

Skoro dva miliona za Kneza Lazara, a kredit za Petra Kočića

Jedan od prijedloga, koji nije dobio podršku banjalučkog parlamenta, odnosio se i na rekonstrukciju Parka Petar Kočić, a za koju je bilo neopdodno izdvojiti 1,6 miliona KM, što je skoro kao sam spomenik Knezu Lazaru.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka nisu podržali kredit od oko 1,6 miliona KM za rekonstrukciju Parka „Petar Kočić“. Na sjednici 28. aprila prijedlog kreditnog zaduženja nije dobio potrebnu podršku, a najveći broj odbornika bio je uzdržan.

Iako Gradska uprava opravdava kreditno zaduživanje za d‌ječija igrališta potrebom za većom sigurnošću d‌jece, ostaje utisak nedosljedne finansijske politike. Dok se za igrališta ide na kredit i višegodišnje opterećivanje budžeta, za pojedine simboličke projekte izdvajaju se velika sredstva bez sličnih ograničenja.

Takva praksa otvara pitanje prioriteta u trošenju javnog novca i da li su ulaganja u osnovnu infrastrukturu trebala biti ispred ili bar ravnopravna sa projektima izgradnje spomenika, a koja nije izostala u Banjaluci, posebno u proteklih par godina.