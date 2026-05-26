STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE: Aleksandar Nešović Baja brutalno ubijen, a onda zabetoniran u buretu

Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o tijelu Aleksandra Nešovića Baje čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.

Zbog ubistva, koje se prema saznanjima iz istrage dogodilo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku i drugih krivičnih djela u vezi sa tim zločinom, podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica.

Od nestanka do pronalaska materijalnih dokaza

1. Sastanak i sukob (12. maj)

Aleksandar Nešović dolazi u ugostiteljski objekat na Senjaku na unapred ugovoreni sastanak. Pre ulaska u lokal, javlja se svojoj nevenčanoj supruzi i saopštava joj lokaciju, nakon čega mu telefon postaje nedostupan. Tokom sastanka u lokalu izbija verbalni sukob. Prema navodima iz istrage Saša Vuković (48) sumnjiči se da je upotrebio vatreno oružje, koje mu je prethodno obezbedila i donela supruga Danka V. i ispalio više hitaca u Nešovića, nanevši mu smrtonosne povrede.

2. Prijava nestanka i uklanjanje tragova (13. maj)

Pošto se Nešović nije vratio kući, porodica zvanično prijavljuje njegov nestanak Nadležnim organima. Istovremeno, unutar objekta otpočinju radnje usmjerene na prikrivanje tragova zločina, čišćenje mjesta pucnjave i uklanjanje tijela iz restorana.

3. Forenzički pregled i prvi dokazi (14. maj)

Više javno tužilaštvo pokreće istragu. Tokom detaljnog uviđaja u restoranu, forenzičari i pored pokušaja čišćenja uspjevaju da detektuju ključne dokaze:

Dvije čaure kalibra 9 mm

Tragove krvi registrovane pod specijalnim svjetlima

Mobilni telefon za koji se sumnja da je pripadao oštećenom, pronađen u blizini lokala.

4. Pronalazak tela (21. – 22. maj)

Nakon višednevnog operativnog rada, pripadnici MUP-a lociraju telo Aleksandra Nešovića na teritoriji Vojvodine (u okolini Inđije). Telo je pronađeno skriveno na nepristupačnom terenu, nakon čega je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, a nadležni organi najavljuju procesuiranje svih odgovornih lica bez obzira na njihovu funkciju.

5. Dopunski pretres i nova privođenja (23. – 26. maj)

Forenzički timovi ponovo otvaraju objekat na Senjaku radi dopunskog pretresa. Tom prilikom pronađen je još jedan projektil u unutrašnjosti lokala. Usledilo je privođenje konobara Petra U. i donošenje rešenja o njegovom pritvoru, čime se krug osumnjičenih u ovom postupku proširuje.

STRUKTURA OSUMNjIČENIH: Ko se sve tereti u postupku?

Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi postupak protiv 11 lica, sa precizno podjeljenim ulogama u zavisnosti od težine krivičnog dela:

Saša Vuković (48) i Mario S. (46): Terete se za krivično djelo teško ubistvo i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja. Vuković se sumnjiči kao direktni izvršilac.

Danka V.: Osumnjičena da je suprugu obezbedila i donijela komad vatrenog oružja neposredno prije izvršenja djela.

Veselin Milić (doskorašnji načelnik PU za grad Beograd): Obuhvaćen istragom jer je, prema prikupljenim podacima, bio prisutan u objektu tokom izvršenja krivičnog dela. Tereti se za pružanje logističke pomoći i učešće u radnjama koje su usmjerene na prikrivanje krivičnog djela i izvršilaca.

Trojica policijskih službenika (Milićevo obezbeđenje): Terete se za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje.

Dejan S.: Sumnjiči se da je pružio pomoć u transportu izvršilaca i tijela sa mjesta događaja ka unutrašnjosti zemlje.

Osoblje ugostiteljskog objekta (uključujući konobara Petra U.): Terete se za uklanjanje materijalnih tragova iz unutrašnjosti lokala i davanje lažnih iskaza tokom prvih informativnih razgovora.

Zvanični motiv sukoba još uvek predmet istrage Višeg javnog tužilaštva.

S obzirom na to da su u predmetu prikupljeni brojni materijalni dokazi, DNK profili i snimci, očekuje se da naredna svjedočenja i vještačenja u potpunosti rasvjetle pozadinu ovog događaja. Istraga se intenzivno nastavlja.

(telegraf)