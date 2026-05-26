Med iz UDAS-a stigao do Narodne skupštine Republike Srpske i UN-a

Gostimir Radulović, pčelarstvom se bavi više od dvije decenije i trenutno ima 90 košnica. Stoodstotni je invalid od ratne 94. godine. Iako je bilo izuzetno teških trenutaka, nije se predavao.

Porodica je, priča, najveći oslonac, a pčelarstvo više od poziva i bilo kakve zarade - to je vjeruje, prava rehabilitacija. Pokazao se i kao odličan mentor, pa danas zajedno sa drugim pčelarima iz Udruženja amputiraca, obučava početnike.

„ Mi stojimo na raspolaganju svim osobama pogotovo osobama sa invaliditetom koje žele da se bave pčelarstvom. Da smo tu, da im pomognemo, da ih usmjerimo, da ih izvučemo iz njihovih domova, da nisu zatvoreni u kući, da se srode sa prirodom, stojimo im prvenstveno 24 sata sam dostupan bilo kojem pčelaru i onom sa invaliditetom i bez invaliditeta“ , rekao je Gostimir Radulović, predsjednik Udruženja pčelara osoba sa invaliditetom i žena „ Pčelica“.

Velika je stvar vidjeti da se ljudi koji su preživjeli strahote rata, ipak nasmijani i zadovoljni. Cilj nam je da naš rad bude prepoznat, kažu u UDAS-u , te da med koji proizvode pčelari, žrtve mina bude prije svega dostupan svima i kao i do sada, izuzetno kvalitetan. Njihove teglice meda stigle su i do najviših zvaničnika.

„Naš med je dospio do UN gdje su sve zemlje UN dobile naše teglice meda . U Narodnoj skupštini su svi naši zvaničnici bili oduševljeni , svi su prilazili zahvaljivali se , poruke su fantastične i sam ministar je kupio jedna dio teglica iz naše zadruge što nam je pokazatelj koliko ozbiljno radimo prije svega", rekao je Željko Volaš, predsjednik Udruženja amputiraca Republike Srpske.

Osobe sa invaliditetom žrtve mina, ističu u UDAS-u, traže samo šansu da društvu pokažu za šta su sve sposobni, šta mogu da stvore i budu ravnopravni članovi zajednice. U planu je podizanje pokazno-edukativnog pčelinjaka u okviru kojeg bi se nalazila i api komora i gdje bi djeca mogla da se upoznaju sa značajem pčela, blagodetima meda i pčelinjih proizvoda.