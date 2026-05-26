Logo
Large banner

Potraga za dječakom koji je nestao u Drini

Autor:

ATV
26.05.2026 20:14

Komentari:

0
Потрага за дјечаком који је нестао у Дрини
Foto: pixabay

U zvorničkom naselju Branjevo u toku je potraga za d‌ječakom koji je kupajući se nestao u Drini, rečeno je danas Srni u Polcijskoj upravi Zvornik.

Policiji je prijavljeno da je d‌ječak nestao u Drini oko 15.30 časova, kupajući se sa grupom maloljetnika.

Teren pretražuje policija, pripadnici Službe civilne zaštite iz Zvornika i građani.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dječak nestao u Drini

Policija

Zvornik

Civilna zaštita Zvornik

Branjevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Hronika

Jeziva nesreća kod Modriče: Jedna osoba poginula!

3 h

2
"Здравствени проблеми и неписмене особе": Ко је све добио возачку преко "везе"?

Hronika

"Zdravstveni problemi i nepismene osobe": Ko je sve dobio vozačku preko "veze"?

4 h

3
Акција "Циљ": Ухапшен одборник Младен Кулунџија и још седам особа

Hronika

Akcija "Cilj": Uhapšen odbornik Mladen Kulundžija i još sedam osoba

4 h

0
Акција Циљ

Hronika

Akcija "Cilj": Uhapšeni vlasnici auto škola i članovi Komisije za polaganje vozačkih

6 h

3

  • Najnovije

22

40

Muž joj završio u logoru, sin umro sa 6 godina, a nju pokosila bolest: Teška sudbina pjevačice

22

22

Poljanski: Zapadne zemlje ignorisale udar na Starobeljski

22

14

Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

22

11

Ova zemlja ima čak 10.000 plaža!

22

11

Poznato kada će biti sahranjen Aleksandar Nešović Baja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner