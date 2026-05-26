Potraga za dječakom koji je nestao u Drini

U zvorničkom naselju Branjevo u toku je potraga za d‌ječakom koji je kupajući se nestao u Drini, rečeno je danas Srni u Polcijskoj upravi Zvornik.

Policiji je prijavljeno da je d‌ječak nestao u Drini oko 15.30 časova, kupajući se sa grupom maloljetnika. Teren pretražuje policija, pripadnici Službe civilne zaštite iz Zvornika i građani.

