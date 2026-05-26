"Zdravstveni problemi i nepismene osobe": Ko je sve dobio vozačku preko "veze"?

Osam osoba je uhapšena u sklopu akcije "Cilj" koja je danas realizovana na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Kako je ATV pisao, među uhapšenim je i Mladen Kulundžija, odbornik Potkozarskog narodnog pokreta u skupštini Grada Prijedor.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice realizovali operativnu akciju kodnog naziva Cilj u okviru koje je slobode lišeno osam lica", navode iz MUP-a Srpske.

Kako su naveli, izvršeni su pretresi na 13 lokacija, akcija je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad

"Pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta i po naredbama Okružnog suda Banja Luka izvršeni su pretresi na 13 lokacija. Akcija "CILj" traje duži vremenski period i usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad", navode iz MUP-a.

Pored Kulundžije, uhapšena je i Andrea Kačar, sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita, kao i Milenko Nedimović, vlasnik auto škole "Cilj" iz Novog Grada.

"Istragom je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem vremenskom periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu, čime su počinili krivična djela „Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja“, „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ i „Trgovina uticajem“. Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismena", rečeno je iz MUP-a.

Akcija je realizovana su u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona.

Po završetku aktivnosti, lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti sprovedena postupajućem tužiocu.