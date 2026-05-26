Zvizdićev zahtjev Ustavnom sudu BiH je neustavan i nedopustiv

Neustavan, nedopustiv i bez osnova za odlučivanje. Tako u Odboru za ustavna pitanja NSRS vide zahtjev Denisa Zvizdića upućen Ustavnom sudu BiH zbog načina na koji Srpska troši, ni manje ni više, nego svoj budžetski novac.

Ustavni sud ne može odlučivati o tome kako Srpska raspoređuje sredstva iz svog budžeta, jer je to ustavna nadležnost entiteta. U suštini, spor se vodi oko novca za predstavljanje Republike Srpske u inostranstvu i konsultantske usluge, a ne oko kršenja Ustava ili zakona. Kao argument navode i raniju presudu Ustavnog suda BiH iz 2009. godine u kojoj je, kako kažu, jasno navedeno da takva budžetska izdvajanja, sama po sebi - nisu suprotna Ustavu BiH.

,,U budžetu piše za šta je novac. On misli da je to novac za otcjepljenje Republike Srpske. I onda, to što on misli, dakle on svoju maštu pokušava da predstavi kao proces u Ustavnom sudu što govori o tome da su oni potpuno pogubljeni. To je jedna politika koja je izgubila, ne samo kompas, nego i bilo kakva ozbiljna načela.Znači, oni žele da sad Ustavni sud raspravlja o njihovim maštarijama i dok oni maštaju, mi ćemo i dalje da radimo konkretne poteze’’, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Odbora za ustavna pitanja NSRS.

,,Lobiranje je jedan od legitimnih načina predstavljanja Republike Srpske. Takođe, ono što nije jasno definisano da je u nadležnosti državnih ili zajedničkih institucija, definisano je na način da je u nadležnosti entiteta. Sve je to jasno definisano i u članu 3 Ustava BiH", rekao je Ognjen Vukojević, član Odbora za ustavna pitanja NSRS.

Republika Srpska nije izašla iz svojih ustavnih nadležnosti, stav je struke. Političari iz FBiH kada nemaju mogućnosti za politički obračun i političku borbu onda pribjegavaju starom sarajevskom receptu - žalbama visokom predstavniku. Ranije je to bila i američka ambasada, a sada Ustavni sud BiH, kaže Ljubinko Mitović. Apsurdno je i smiješno, kako kaže, da Zvizdić brine o sredstvima Republike Srpske.

,,S’ pravom to nema nikakve veze. Je ne znam odakle mu takva mogućnost, odnosno gdje konstituisati to pravo Ustavnog suda, dakle, nadležnosti Ustavnog suda su jasno propisane Ustavom BiH. Ne mogu zaista pronaći takvu nadležnost Ustavnog suda i potpuno je razumno da će takvo njegovo obraćanje odbaciti", rekao je Ljubinko Mitrović, profesor pravnih nauka.

Između ostalog, Odbor je razmatrao i utvrdio više inicijativa pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Među njima i osporavanje odredbi Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kao i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.