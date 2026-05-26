Više od 2.000 djece čeka na mjesto u vrtiću

Iako je vrtić u banjalučkom naselju Panorama konačno počeo sa radom, problem sa smještajem mališana u gradu ostaje alarmantan. Slobodnih mjesta nema, a na listi čekanja je i dalje više od 2 000 djece.

„Na ovom konkursu za ovaj vrtić koji je primao oko 150 djece - prijavilo se preko 500 zainteresovanih mališana. Tako da i ovđe u Paprikovcu ostaje velika potreba za proširenje kapaciteta javnih vrtića što znači da je veliko interesovanje u ovom naselju uprkos otvaranju ovog vrtića“, rekao je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Iz gradske skupštine podsjećaju da je ovaj objekat završen još krajem 2024. godine, te optužuju Gradsku upravu da svjesno koči izgradnju novih vrtića za koje je novac već obezbijeđen.

"Gradnja nijednog vrtića prethodnih godinu dana nije počela, ne jer nedostaju finansijska sredstva – već zato što Gradska uprava ne želi da odredi lokacije koje treba. Apelujem na njih da se otvori i vrtić u naselju Novoselija, koji je završen u oktobru 2024. Godine“, rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada.

Kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio više od 20 miliona KM prethodnih godinu dana za vrtiće u 18 lokalnih zajednica širom Srpske, gdje su poslovi u različitim fazama - od pripremne dokumentacije do završetka izgradnje objekata. A zbog svih mališana koji su ostali bez svog mjesta u vrtićima reagovao je i vrh SNSD-a, pozivajući lokalne vlasti na hitnu saradnju.

"Apelujem još jednom na GU da sjednu sa nama da nađemo rješenja što se tiče Banjaluke. Jer zaista 2000 djece koja čekaju je alarmantan problem koji moramo da riješimo što je prije moguće", rekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Novi upisni rok počinje već u julu. Hoće li Banjaluka dočekati jesen sa novim vrtićima za mališane ili sa još dužim listama čekanja, zavisi od toga da li će potrebe djece nadjačati politička previranja.