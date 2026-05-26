Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik posjetio je vrtić "Panorama“ u Banjaluci, koji je počeo sa radom i u kojem je obezbijeđen boravak za oko 150 mališana.

Tokom posjete ukazano je na problem nedostatka kapaciteta u javnim vrtićima, s obzirom na to da više od dvije hiljade djece u Banjaluci čeka na upis.

Tokom posjete ukazano je na problem nedostatka kapaciteta u javnim vrtićima, s obzirom na to da više od dvije hiljade… — SNSD (@SNSDDodik) May 26, 2026

Istaknuta je potreba da se u saradnji sa Gradskom upravom Banjaluka pronađu adekvatna rješenja za proširenje kapaciteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, poručeno je ispred SNSD-a.