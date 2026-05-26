Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje: Pogledajte spisak

Zbog najavljenih radova doći ćeđdo redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Karađorđeva, Srpskih rudara i Vlašićka struje neće imati od 09:00 do 11:00 časova, dok dijelovi ulica Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoševa struje neće imati od 11:30 do 13:30.

Od 09:00 do 15:00 časova struje neće imati dijelovi naselja Tunjice, Ramići, Barlovci, Lipovci, Kuljani, Bukovica i Jablan.Dijelovi ulica Jovana Dučića, Jevrejska br. 21 i Majke Jugovića br. 42. i dio naselja Čokori bez struje ostaje od 09:00 do 14:00 časova, a dio ulice Prote Nikole Kostića od 10:00 do 11:00 časova.